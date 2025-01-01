長野県安曇野市の温泉宿。　本格的な懐石料理が味わえる、隠れ家的お宿。

安曇野温泉田沢荘のホームページへお越し頂き、誠にありがとうございます。

「絆」を深めるお宿
都会の喧騒を離れ、静寂に包まれながら
大切な人との時間を過ごす。
それが、安曇野温泉田沢荘のコンセプトです。

詳しくはこちら。
コンセプト

  • 料金プラン
  • 1泊2食付10,950円〜(税込)
  • 会食・宴会は5,400円～お受付しております。
  • 特別プランもございます。
  • お食事について
  • 当館の一番の自慢はお料理です。
  • 山里の恵みをふんだんに使った「懐石風郷土料理」をお楽しみ下さい。
    お食事へ～
  • 温泉について
  • 安曇野温泉は身体が良く温まることから、「子宝の湯」と呼ばれています。
    温泉へ～
  • フォト
  • 田沢荘、近隣観光地のお写真を紹介していきます。
    フォトへ～
  • アクセス
  • 安曇野ＩＣより車で5分。ＪＲ田沢駅から車で3分の好立地にございます。
  • 主要都市からのアクセス方法も記載しております。
    アクセスへ～

施設概要

[ チェックイン/アウト ] 16:00　/　10:00
[ チェックイン受付 ] 16:00～20:00
[ 客室数・収容人数 ] 6室　/　12名
[ 風呂 ] 男性用 / 1 女性用 / 1
[ お部屋] 和室、喫煙可
[支払方法]現金のみ
[ 駐車場 ] 収容台数 約8台
[ 電車 ] 篠ノ井線田沢駅 車3分、徒歩15分
[ 送迎 ] 応相談
[その他]日帰り入浴のみ、素泊まりは受け付けておりません。

予約方法

  • ご予約・お問い合わせはコチラから。
    お気軽にお電話下さい。
    0263-72-1155
    お電話の受付時間 : 9:00～21:00

アドレス

〒399-8203
長野県安曇野市豊科田沢7533

