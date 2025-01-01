長野県安曇野市の温泉宿。　本格的な懐石料理が味わえる、隠れ家的お宿。

FrontPage
安曇野温泉田沢荘のホームページへお越し頂き、誠にありがとうございます。
「絆」を深めるお宿
都会の喧騒を離れ、静寂に包まれながら
大切な人との時間を過ごす。
それが、安曇野温泉田沢荘のコンセプトです。
詳しくはこちら。
～コンセプト～
- 料金プラン
- 1泊2食付10,950円〜(税込)
- 会食・宴会は5,400円～お受付しております。
- 特別プランもございます。
- 温泉について
- 安曇野温泉は身体が良く温まることから、「子宝の湯」と呼ばれています。
～温泉へ～
施設概要
[ チェックイン/アウト ] 16:00 / 10:00
[ チェックイン受付 ] 16:00～20:00
[ 客室数・収容人数 ] 6室 / 12名
[ 風呂 ] 男性用 / 1 女性用 / 1
[ お部屋] 和室、喫煙可
[支払方法]現金のみ
[ 駐車場 ] 収容台数 約8台
[ 電車 ] 篠ノ井線田沢駅 車3分、徒歩15分
[ 送迎 ] 応相談
[その他]日帰り入浴のみ、素泊まりは受け付けておりません。
予約方法
- ご予約・お問い合わせはコチラから。
お気軽にお電話下さい。
0263-72-1155
お電話の受付時間 : 9:00～21:00
アドレス
〒399-8203
長野県安曇野市豊科田沢7533
