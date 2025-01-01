長野県安曇野市の温泉宿。　本格的な懐石料理が味わえる、隠れ家的お宿。

安曇野温泉田沢荘のホームページへお越し頂き、誠にありがとうございます。

「絆」を深めるお宿

都会の喧騒を離れ、静寂に包まれながら

大切な人との時間を過ごす。

それが、安曇野温泉田沢荘のコンセプト です。

詳しくはこちら。

～コンセプト ～

料金プラン

1泊2食付10,950円〜(税込)

会食・宴会は5,400円～お受付しております。

特別プラン もございます。

お食事 について

当館の一番の自慢はお料理です。

山里の恵みをふんだんに使った「懐石風郷土料理」をお楽しみ下さい。

～お食事 へ～

温泉について

安曇野温泉は身体が良く温まることから、「子宝の湯」と呼ばれています。

～温泉へ～

アクセス

安曇野ＩＣより車で5分。ＪＲ田沢駅から車で3分の好立地にございます。

主要都市からのアクセス 方法も記載しております。

～アクセス へ～

施設概要

[ チェックイン/アウト ] 16:00 / 10:00

[ チェックイン受付 ] 16:00～20:00

[ 客室数・収容人数 ] 6室 / 12名

[ 風呂 ] 男性用 / 1 女性用 / 1

[ お部屋] 和室、喫煙可

[支払方法]現金のみ

[ 駐車場 ] 収容台数 約8台

[ 電車 ] 篠ノ井線田沢駅 車3分、徒歩15分

[ 送迎 ] 応相談

[その他]日帰り入浴のみ、素泊まりは受け付けておりません。

予約方法

ご予約・お問い合わせはコチラから。

お気軽にお電話下さい。

0263-72-1155

お電話の受付時間 : 9:00～21:00

アドレス

〒399-8203

長野県安曇野市豊科田沢7533

